Mercato - PSG : Leonardo est prévenu dans ce dossier à 0€ !

Publié le 2 mai 2021 à 14h45 par K.V.

Alors que les ultras du Milan AC auraient lancé un ultimatum à Gianluigi Donnarumma, le sommant de prolonger rapidement, l'entraîneur du club a tenu à faire le point sur la situation. Au grand dam du PSG.

Alors qu'il refuserait encore de prolonger son contrat avec le Milan AC et qu'il arrive au terme de son bail, Gianluigi Donnarumma s'attire les foudres des ultras du club. À en croire les informations dévoilées par Sky Italia , le portier italien aurait été pris à partie par certains ultras qui auraient voulu en savoir davantage sur sa situation contractuelle. Un échange qui aurait rapidement débordé, tant et si bien que des insultes auraient été lancées. Mais ce n'est pas tout puisque ces mêmes ultras auraient lancé un ultimatum à Gianluigi Donnarumma, à savoir qu'il ferait mieux de prolonger avant le match face à la Juventus, samedi prochain. Sinon, les ultras auraient prévenus le principal concerné : ils ne voudront pas le voir sur le terrain. Un débordement qui souligne parfaitement la gravité de la situation et l'urgence qui règne. Alors que des clubs tel que le PSG sont à l'affût, l'entraîneur du Milan AC a tenu à clarifier la situation.

« Gianluigi ? C’est absolument notre gardien »