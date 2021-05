Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paul Pogba va prendre une décision radicale pour son avenir !

Publié le 2 mai 2021 à 13h15 par K.V.

Alors que sa situation n'est toujours pas fixée et que des clubs comme le PSG garderaient un oeil sur lui, Paul Pogba pourrait bel et bien avoir son avenir entre ses mains. Il ne lui resterait qu'à prendre les bonnes décisions.

Pour convaincre Paul Pogba de rempiler, Manchester United seraient en passe d'entamer des négociations et de lui proposer un nouveau contrat de 450 000€ par semaine. C'est en tout cas ce que révèle The Mirror , qui rappelle évidemment que les exigences de Paul Pogba en terme de salaire ne cesse d'augmenter. Car oui, la priorité de Manchester United resterait de convaincre Paul Pogba de rester, quitte à ce qu'il devienne le joueur le mieux payé du club. De quoi fermer définitivement la porte aux équipes européennes qui garderaient un œil sur ce feuilleton, à l'image du Paris Saint-Germain ? Pas vraiment...

L'argent au cœur du feuilleton Pogba !