Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ce joueur du Barça qui pourrait débloquer le mercato de Laporta !

Publié le 2 mai 2021 à 13h00 par La rédaction

Alors qu’il n'entre plus dans les plans de Ronald Koeman, le jeune Riqui Puig (21 ans), pourrait quitter le FC Barcelone. Dans ce cas, il pourrait faire l’objet d’un échange.

Riqui Puig vit peut-être ses derniers moments au FC Barcelone. En effet, le jeune milieu de terrain de 21 ans n’a plus été titulaire depuis le 13 février dernier et n’entrerait plus dans les plans de son entraîneur, Ronald Koeman. Notamment éclipsé par l’émergence d’Ilaix Moriba, Riqui Puig pourrait être tenté de relancer sa carrière dans un autre club, lui qui est notamment suivi en Italie.

Riqui Puig utilisé en monnaie d'échange ?