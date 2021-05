Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel reçoit un signal fort pour cette piste offensive !

Publié le 2 mai 2021 à 10h10 par La rédaction

Courtisé par l'ASSE, Andrew Jung pourrait bien faire ses valises dès cet été. Son club, Châteauroux, n'a clairement pas fermé la porte à un départ de son attaquant auteur d'une grande saison en National avec Quevilly-Rouen.

L’ASSE prévoit de se renforcer en vue de la saison prochaine. Recherchant du renfort en attaque pour apporter des solutions à Claude Puel, le club stéphanois se serait déjà penché sur plusieurs pistes. Ainsi, Andrew Jung figurerait sur la liste des Verts . L’attaquant de 23 ans est auteur d’une grande saison avec Quevilly-Rouen en National, puisqu'il en est le meilleur buteur avec 23 buts en 30 matchs toutes compétitions confondues. Si le joueur devrait revenir dans le club auquel il appartient, Châteauroux, condamné à la relégation en troisième division, un départ pourrait se profiler lors du prochain mercato estival.

«Ce sont deux joueurs qui (…) représentent une valeur marchande pour la Berri»