Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane sait à quoi s'en tenir pour Pogba !

Publié le 2 mai 2021 à 8h30 par K.V.

Alors qu'il aurait pu rejoindre le Real Madrid par le passé, Paul Pogba n'y a finalement jamais posé ses valises. En fin de contrat le 30 juin 2022, le Français n'a toujours pas prolongé avec Manchester United, qui pourrait être poussé à le vendre dès cet été.

Le 30 juin 2022 prend fin le contrat liant Paul Pogba à Manchester United. Alors qu'un départ libre est totalement exclu par les dirigeants mancuniens et qu'une prolongation ne semble toujours pas être d'actualité, le nom de Paul Pogba fait de nouveau écho du côté du Real Madrid. Une situation déjà vu ces dernières années, sans pour autant que cela ne se fasse. Mais le Français pourrait-il profiter de sa situation pour faire ses valises ? Une chose est sûre, Manchester United ne verrait pas vraiment les choses de cet oeil.

Pogba sur le départ ?