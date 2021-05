Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Raiola dit tout sur l'avenir de Paul Pogba !

Publié le 1 mai 2021 à 14h30 par Amadou Diawara

Par le passé, Paul Pogba aurait pu rejoindre le Real Madrid à plusieurs reprises, mais le club merengue n'est jamais parvenu à boucler cette opération. Alors que le milieu de terrain de Manchester United sera en fin de contrat le 30 juin 2022, son nom est une énième fois associé à l'écurie entrainée par Zinedine Zidane. Interrogé sur la possibilité de voir Paul Pogba vêtir le maillot de la Maison-Blanche, Mino Raiola a lâché toutes ses vérités.

De retour à Manchester United depuis l'été 2016, Paul Pogba aurait pu faire ses valises à plusieurs reprises. Lors des dernières fenêtres de transferts, La Pioche se serait posée des questions quant à son avenir et son nom a été annoncé avec insistance du côté du Real Madrid. Lors d'un long entretien accordé à AS ce samedi matin, Mino Raiola s'est prononcé sur ce dossier et a expliqué pourquoi Paul Pogba ne porte pas le maillot merengue aujourd'hui. « Pourquoi Pogba n’est-il pas à Madrid ? C’est une question qu’il faut poser à Madrid. Il a été difficile pour United et Madrid de s’entendre pour un transfert, car les grands clubs ne veulent pas vendre des grands joueurs à d’autres grands clubs. Et je ne vais pas vous mentir : Paul Pogba a toujours été attiré par l'idée de jouer à Madrid, et ce, parce qu'il y a Zidane. C'était son idole de jeunesse » , a confié l'agent de Paul Pogba.

«Avec Pogba, l'important maintenant est de savoir ce que veut United»

Si Paul Pogba n'évolue pas au Real Madrid aujourd'hui, rien ne l'empêche d'y poser ses valises dans un avenir proche selon Mino Raiola. Lors de la même interview pour AS , le représentant de La Pioche a examiné les chances de Zinedine Zidane de s'offrir son protégé, et pourquoi pas avec un échange avec Eden Hazard. « Si un départ au Real Madrid est possible aujourd'hui pour Paul Pogba ? Je ne sais pas. Je pense que rien n'est impossible, mais dans le football cela dépend du timing. Et il faut être flexible pour penser à toutes les possibilités. Et si demain Madrid veut faire un échange Hazard-Pogba ? C'est juste un exemple. Et si ça plait aux quatre parties, pourquoi pas ? » , a expliqué Mino Raiola.

«Pogba est intéressé par une seule chose, gagner la Ligue des champions et des titres»