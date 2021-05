Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo peut déjà oublier cet entraîneur de prestige !

Publié le 2 mai 2021 à 5h30 par T.M.

Avec Mauricio Pochettino, le PSG tient son entraîneur pour les prochaines années. Mais au moment où il faudra penser à l’après, il faudrait déjà oublier l’option José Mourinho.

Après un peu plus d’un an sans entraîner, Mauricio Pochettino a retrouvé le devant de la scène. En effet, alors qu’il était annoncé un peu partout en Europe, c’est finalement au PSG que l’Argentin a décidé de s’installer. Depuis janvier dernier, le natif de Murphy est donc à la tête du club de la capitale, avec qui il s’est engagé jusqu’en 2022, tout en ayant une année supplémentaire en option. Cependant, il est écrit que Pochettino ne restera pas indéfiniment au PSG, lui qui rêverait notamment d’entraîner le Real Madrid ou l’Argentine.

« Je refuse d’aller dans un pays où la pression n’existe pas »