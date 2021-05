Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette annonce lourde de sens sur le projet du PSG !

Publié le 1 mai 2021 à 22h10 par Th.B.

Certes, le PSG traverse une période financière compliquée comme tout le monde en raison de la crise économique liée au Covid-19. Mais pour Jay-Jay Okocha, le Paris Saint-Germain est devenu si attractif que « tous les grands joueurs aimeraient y jouer ».

Ces derniers mois, à l’occasion d’un live avec les médias du PSG, Leonardo faisait savoir que le Paris Saint-Germain se trouvait dans le bon train pour jouer les premiers rôles en Europe pour les cinq prochaines années. Avec Neymar, Kylian Mbappé et les autres grands noms de l’effectif de Mauricio Pochettino, l’équipe et l’institution parisienne sont devenues bien plus attractives et semblent être dans la mesure de faire venir des cadors à l’instar de Lionel Messi et de Cristiano Ronaldo, sans oublier des grands noms comme Mohamed Salah ou encore Harry Kane. Ancienne gloire du PSG, club où il a évolué de 1998 à 2002, Jay-Jay Okocha a dit tout le bien qu’il pense du projet sportif du Paris Saint-Germain.

« Tous les grands joueurs aimeraient y jouer »