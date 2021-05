Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta a le feu vert pour Erling Braut Haaland !

Publié le 2 mai 2021 à 11h00 par La rédaction

Faisant trembler le marché des transferts depuis un bon moment, Erling Braut Haaland pourrait bientôt quitter le Borussia Dortmund pour un grand club européen dont le FC Barcelone, si une offre de 150M€ arrivait sur la table des dirigeants du club de la Ruhr.

Depuis l'été dernier, Erling Braut Haaland voit son nom être lié aux plus grands clubs d'Europe. Du Real Madrid ay FC Barcelone en passant par Manchester City ou encore Chelsea, tous rêveraient de recruter l'insatiable buteur du Borussia Dortmund où son contrat court jusqu'en juin 2024. Si son agent Mino Raiola s’est déjà exprimé sur le sujet, c’est le Norvégien lui-même qui semble inquiéter le Borussia Dortmund de par sa non-communication et son silence sur les différentes rumeurs. Erling Braut Haaland pourrait quitter la maison jaune et rejoindre un très gros club d’Europe, mais pour cela, il faudra y mettre le prix.

Pour 150M€, Haaland pourrait partir