Mercato - Real Madrid : Raiola met la pression sur Zidane pour Haaland !

Publié le 1 mai 2021 à 19h00 par A.D.

Lors du prochain mercato estival, le Real Madrid devrait lutter face aux plus grosses écuries européennes, dont le PSG et le FC Barcelone, pour le recrutement d'Erling Haaland. Comme l'a expliqué Mino Raiola, Zinedine Zidane a tout intérêt à ne pas perdre de temps et à faire le nécessaire pour boucler l'opération cet été.

Sous les projecteurs au Borussia Dortmund, Erling Haaland a l'Europe à ses pieds. Comme l'a révélé Mino Raiola, le buteur norvégien est suivi par les plus grosses écuries européennes : le PSG, le Bayern ou encore Barcelone et le Real Madrid. Lors de la prochaine fenêtre de transferts, on devrait donc assister à une bataille XXL pour le recrutement d'Erling Haaland. Interrogé ce samedi par AS , Mino Raiola a fait un point complet sur l'avenir de son poulain. Et comme l'a expliqué l'agent d'Erling Braut Haaland, Zinedine Zidane et le Real Madrid ne doivent pas laisser passer leur chance de rafler la mise cet été.

«Vous n'avez qu'une seule chance de les acheter»