Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : José Mourinho justifie son arrivée avortée au PSG !

Publié le 1 mai 2021 à 15h45 par T.M.

Souvent, le nom de José Mourinho a été évoqué au PSG, sans que cela ne se concrétise. Pourquoi ? Le Special One a expliqué sa vision des choses.

Depuis 2011 et la prise de pouvoir de QSI, de grands entraîneurs se sont succédés sur le banc du PSG à l’instar de Carlo Ancelotti, Laurent Blanc, Unai Emery, Thomas Tuchel et désormais Mauricio Pochettino. Cependant, tous n’ont pas été les premiers choix et d’autres priorités étaient présentes dans l’esprit des Qataris. Ainsi, un grand rêve du PSG a souvent été José Mourinho. Considéré comme l’un des meilleurs entraîneurs du monde, le Special One a souvent vu son nom résonner du côté du Parc des Princes, mais aujourd’hui, la vérité est que Mourinho n’a jamais entraîné le PSG.

« Votre destin est écrit immédiatement »