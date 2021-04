Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’énorme déclaration de Pochettino sur sa venue…

Publié le 28 avril 2021 à 5h45 par Th.B.

Arrivé au début de l’année civile au PSG, Mauricio Pochettino a succédé à Thomas Tuchel. Et cette décision n’a pas été difficile à prendre à en croire les propos tenus par le principal intéressé.

Sans club depuis son limogeage à Tottenham en novembre 2019, Mauricio Pochettino a pris du temps pour lui avant d’accepter de prendre les rênes de l’effectif du PSG début janvier 2021. Et avant ? Plusieurs clubs auraient tenté de s’attacher les services de celui qui était parvenu à amener Tottenham en finale de Ligue des champions en 2019, comme Guillem Balague le confirmait à sa nomination. Mais pourquoi le PSG ? À l’occasion d’un entretien accordé au Daily Telegraph , Mauricio Pochettino a donné les raison de son choix qui n’en fut pas un difficile.

« Je n'avais pas à réfléchir de trop pour rejoindre l'un des cinq plus grands clubs du monde »