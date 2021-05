Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Dybala a pris une décision retentissante pour son avenir !

Publié le 2 mai 2021 à 0h45 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Paulo Dybala aurait d'ores et déjà tranché quant à son avenir. Selon la presse italienne, le joyau argentin compterait défendre les couleurs de la Juventus la saison prochaine quoi qu'il arrive.

Peu épargné sur le plan physique cette saison, Paulo Dybala n'a pas beaucoup joué lors de cet exercice 2020-2021. Ce qui pourrait provoquer son départ dès le prochain mercato estival. En fin de contrat le 30 juin 2022, Paulo Dybala aurait du mal à trouver un terrain d'entente financier avec sa direction, et ce, en raison de ses problèmes de blessure. En effet, le numéro 10 de la Juventus aurait des exigences colossales et sa direction ne voudrait pas vraiment y répondre. Dans cette optique, les Bianconeri pourraient pousser Paulo Dybala vers la sortie cet été pour ne pas le voir partir librement et gratuitement à la fin de son contrat le 30 juin 2022. Mais qu'en pense Paulo Dybala lui-même ?

Dybala tient à rester à la Juventus coute que coute