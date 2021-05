Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Sergio Ramos a envoyé un signal fort pour son avenir !

Publié le 1 mai 2021 à 21h00 par H.G.

Alors qu’il arrivera au terme de son contrat le 30 juin prochain, Sergio Ramos effectuerait son possible pour adopter une attitude montrant qu’il n’est pas inquiet de sa situation.

Arrivé au Real Madrid en 2005 en provenance du Séville FC, Sergio Ramos a tout gagné avec le club de la capitale espagnole. L’international espagnol est ainsi devenu l’une des légendes de la Casa Blanca et en est même le capitaine actuellement. Seulement voilà, malgré son statut, son avenir s’y écrit en pointillés dans la mesure où son contrat expirera le 30 juin prochain et qu’aucun accord n’aurait encore été trouvé avec la direction du Real Madrid dans l’optique d’une prolongation. Seulement voilà, si cette situation n’est pas aisée à vivre, elle n’affecterait pas du tout Sergio Ramos à en croire les dernières informations venues d’Espagne.

Par ses actes, Sergio Ramos veut montrer que son avenir ne le préoccupe pas