Mercato - Real Madrid : Le rendez-vous est pris pour Sergio Ramos !

Publié le 1 mai 2021 à 19h10 par Th.B.

Le Real Madrid pourrait perdre Sergio Ramos à l’issue de la saison en raison de sa situation contractuelle. Président du club merengue, Florentino Pérez reporterait les discussions à cet été. Explications.

Et si c’était le moment d’aller voir ailleurs pour Sergio Ramos ? Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le Real Madrid, le défenseur central du club merengue n’aurait toujours pas donné son accord pour prolonger son contrat malgré l’information communiquée par Marca ce samedi selon laquelle Ramos aimerait rester à la Casa Blanca pour deux saisons supplémentaires. El Confidencial a pour sa part confié que rien ne serait fait entre le clan Ramos et le Real Madrid concernant un nouveau contrat et que l’Espagnol serait surpris de ce qui est dit dans la presse à ce sujet.

Pas de nouveauté avant la fin de la saison ?