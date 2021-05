Foot - Mercato - ASSE

Mercato : ASSE, Nantes, Bordeaux… Bodmer rétablit les vérités !

Publié le 1 mai 2021 à 17h45 par T.M.

Annoncé comme l’un des futurs hommes forts de l’ASSE en cas de rachat, Mathieu Bodmer a mis les choses au point, et pas seulement concernant les Verts.

Roland Romeyer et Bernard Caïazzo l'ont annoncé, l’ASSE est à vendre. Ces dernières semaines, les deux dirigeants stéphanois se sont mis en quête d’un nouvel investisseur pour reprendre les Verts. Et les prétendants semblent être au rendez-vous. En effet, plusieurs candidats se seraient déjà dit intéressés et certains projets commencent à se préciser. Dernièrement, L’Equipe assurait ainsi qu’un fonds d’investissement étranger, probablement venu des Etats-Unis, était intéressé par l’ASSE et avait notamment contacté Mathieu Bodmer afin d’en faire le futur directeur sportif du club stéphanois.

Quel avenir pour Bodmer ?