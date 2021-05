Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette énorme révélation de Dani Alves qui explique le feuilleton Neymar !

Publié le 1 mai 2021 à 20h15 par Th.B.

Ayant évolué aux côtés de Neymar au FC Barcelone puis au PSG, Dani Alves a lâché un message qui permettrait d’y voir plus clair sur le feuilleton Neymar. Selon lui, tous les joueurs ayant quitté le Barça le regretterait un jour alors que la presse catalane a totalement relancé le dossier Neymar ces dernières heures.

Afin de se lancer de nouveaux challenges, Neymar a décidé de quitter le FC Barcelone pour rejoindre le PSG à l’été 2017 avant de nourrir des regrets et de faire son maximum au cours du mercato estival de 2019 pour revenir au Barça . Son retour ne s’est pas fait, et bien qu’un accord semble avoir été trouvé avec le PSG pour prolonger son contrat jusqu’en juin 2026 avec une option pour une année supplémentaire, la RAC1 a révélé ce samedi que Neymar souhaitait revenir au FC Barcelone et que ce sentiment serait réciproque du côté du club blaugrana. Ayant quitté le FC Barcelone en 2016 pour signer à la Juventus, Dani Alves a reconnu que tous les joueurs qui ont un jour pris la décision de s’en aller l’ont regretté. Ce qui expliquerait le feuilleton Neymar.

« Tous les joueurs, et je dis bien tous, qui ont quitté Barcelone l'ont regretté »