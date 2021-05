Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane reçoit un nouveau signal pour son avenir !

Publié le 1 mai 2021 à 21h30 par A.C.

Sous contrat avec le Real Madrid jusqu’en juin 2022, Zinedine Zidane pourrait changer de club cet été.

Très critiqué en Espagne, Zinedine Zidane est actuellement en course pour gagner le titre en Liga, tout comme en Ligue des Champions. Pourtant, son avenir s’écrirait toujours plus loin du Real Madrid. La presse espagnole assure en effet qu’il devrait quitter son poste à la fin de la saison... et un club l’attendrait déjà les bras ouverts ! Il s’agirait vraisemblablement de la Juventus, qui préparerait une grande révolution à en croire La Gazzetta dello Sport . A Turin, Zidane pourrait trouver son ancien club, mais également Cristiano Ronaldo.

« J’ai parlé avec les propriétaires cette semaine et je suis tranquille »