Mercato : Agnelli, Allegri, Cristiano Ronaldo... La Juventus prépare sa révolution !

Publié le 30 avril 2021 à 18h30 par A.C.

Après une saison décevante, la Juventus s’apprête à affronter un été très chaud, chargé en changements.

Après neuf années inédites de succès consécutifs, la Juventus ne va pas remporter le Scudetto. Face à un Inter impérial, un Milan AC parti sur les chapeaux de roues et une concurrence toujours plus forte, La Vieille Dame a plié. Mais le dixième Scudetto n’est pas vraiment la plus grande déception. Une défaite une Serie A semblait même acceptable pour une équipe qui a tant gagné en championnat et qui semblait tout miser sur la Ligue des Champions, surtout avec Cristiano Ronaldo. Mais justement, la Juventus n’a rien fait en Europe. Face à un FC Porto à priori abordable, les Bianconeri ont sombré, montrant un visage pitoyable lors du huitième de finale aller. Pire, l’inoxydable Cristiano Ronaldo a montré des signes de faiblesse et ce n’est pas le novice Andrea Pirlo, balancé dans la fosse aux lions en début de saison, qui a pu changer les choses. Un changement semble donc s’imposer, surtout que la presse italienne évoque régulièrement un départ de Cristiano Ronaldo, de Pirlo, ou encore de Paulo Dybala et Giorgio Chiellini.

Agnelli débarqué par la Juventus ?

D’après les informations de La Gazzetta dello Sport , il n’y aura pas un changement à la Juventus... mais une véritable révolution ! C’est simple, cela concernerait tous les étages du club turinois. Le quotidien explique que John Elkann, qui n’est autre que le propriétaire de la Juve, est arrivé à Turin tout récemment. Il y aurait rencontré son cousin Andrea Agnelli, actuel président de la Juventus, pour lui soumettre plusieurs changements en profondeur. Pour La Gazzetta , cela commencerait par Agnelli, qui pourrait être remplacé par son cousin Alessandro Nasi, actuel numéro 2 d’Elkann chez Exor. La relation entre Agnelli et le reste de sa famille serait toujours solide, mais La Gazzetta explique que les récents problèmes autour de la Super Ligue, ont fragilisé la position de la Juventus en Europe.

Allegri de retour pour sauver La Vieille Dame

Le reste de l’organigramme de la Juventus devrait également changer. Vice-président, Pavel Nedved serait plus en danger que jamais, puisqu’il est le premier allié d’Andrea Agnelli. Le directeur sportif Fabio Paratici, très critiqué ces dernières années, devraient vraisemblablement partir et avec lui, Andrea Pirlo. L’ancien Maestro est en effet le choix imposé par Paratici et Nedved l’été dernier, pour remplacer un Maurizio Sarri sacré champion d’Italie. Et pour le remplacer, les propriétaires de la Juventus ont déjà une idée ! Exit Zinedine Zidane, qui semblait jusque-là être le grand favori pour prendre la tête de La Vieille Dame . La Gazzetta dello Sport annonce ce vendredi que c’est Massimiliano Allegri qui va faire son grand retour. Vainqueur du Scudetto à cinq reprises avec la Juve, qu’il a emmené par deux fois en finale de la Ligue des Champions.

