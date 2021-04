Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La Juventus lâche un indice de taille sur l’avenir de Cristiano Ronaldo !

Publié le 18 avril 2021 à 17h45 par B.C.

Alors que Cristiano Ronaldo est régulièrement annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines, Fabio Paratici a évoqué l’importance du Portugais pour la Juventus, laissant ainsi entendre qu'un transfert n'était pas d'actualité.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec la Juventus, Cristiano Ronaldo n’est pas certain d’honorer son contrat jusqu’à terme. Les récentes déconvenues du club turinois, en particulier en Ligue des champions, amèneraient la star portugaise à s’interroger pour son avenir, d’autant que plusieurs pistes prestigieuses sont évoquées avec insistance en cas de départ, à l’instar du PSG ou de Manchester United. Du côté de la Juventus, l’idée d’un transfert se pose également puisque le salaire du quintuple Ballon d’Or pèse lourd dans le contexte actuel. Cependant, le club turinois semble bel et bien compter sur sa star pour l’année prochaine comme l’a laissé entendre Fabio Paratici au micro de la Sky .

« Son salaire comprend tellement de choses qui vont au-delà des buts qu'il marque »