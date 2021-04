Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo peut y croire pour le transfert de Moise Kean !

Publié le 18 avril 2021 à 16h30 par B.C.

Désireux de s’attacher les services de Moise Kean après sa première année satisfaisante au PSG, Leonardo a entamé les contacts avec Everton, et le directeur sportif parisien peut croire en ses chances.

Pour oublier Edinson Cavani et Eric Maxim Choupo-Moting, partis à l’issue de leur contrat l'été dernier, Leonardo a décidé de miser sur Moise Kean pour renforcer le secteur offensif du PSG. Un choix gagnant pour l’Italo-brésilien, puisque l’attaquant de 21 ans est l’une des belles surprises de la saison. En difficulté à Everton, Moise Kean est parvenu à profiter de la méforme de Mauro Icardi pour s’illustrer sous le maillot rouge et bleu, totalisant 18 buts en 38 apparitions. Fort logiquement, Leonardo songe sérieusement à conserver l’international italien, mais ce dossier s’annonce compliqué. Moise Kean est prêté au PSG par Everton sans option d’achat, et les Anglais comptent s’y retrouver financièrement en cas de transfert. « Il est en prêt et il doit revenir. Si le PSG le veut, il doit ouvrir des discussions. Nous sommes ouverts pour ça mais si rien ne se passe, alors il sera un joueur d'Everton la saison prochaine, et un joueur important », a confié cette semaine l’entraîneur des Toffees Carlo Ancelotti, dans un entretien accordé au Telegraph .

Leonardo négocie pour Kean

Comme nous vous l’avons expliqué sur le10sport.com, Moise Kean souhaite de son côté prolonger l’aventure dans la capitale, et ce malgré l’intérêt de la Juventus. Les bonnes performances de l’attaquant ne sont pas passées inaperçues chez les Bianconeri , qui souhaiteraient rapatrier leur ancien joueur. Un danger dont n’aurait pas à se soucier Leonardo pour l’heure. D’après les informations de Fabrizio Romano, les clubs italiens intéressés par Moise Kean ne devraient pas se positionner tant que le PSG est dans la course. Leonardo aurait déjà entamé les discussions avec Everton pour parvenir à un accord et négociait le prix fixé par les Toffees pour le joueur : 50M€.

