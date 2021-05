Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette légende juge le choix de Leonardo avec Pochettino !

Publié le 1 mai 2021 à 18h15 par Th.B.

Ayant côtoyé Mauricio Pochettino vers la fin de son aventure parisienne, Jay-Jay Okocha a félicité Leonardo et la direction du PSG pour avoir nommer l’Argentin entraîneur du Paris Saint-Germain cet hiver.

Afin de remplacer Thomas Tuchel, remercié le jour du dernier réveillon de Nöel, Leonardo, Nasser Al-Khelaïfi et l’ensemble des dirigeants du PSG ont choisi de faire confiance à Mauricio Pochettino dont le travail à Southampton et à Tottenham aurait été apprécié de la haute direction du PSG comme The Daily Telegraph l’assurait en décembre dernier. Le 2 janvier 2021, Pochettino était nommé entraîneur du Paris Saint-Germain et semble apporter satisfaction comme Leonardo l’a fait savoir samedi dernier au micro de Canal+ . Ayant connu Mauricio Pochettino au début des années 2000 au PSG, Jay-Jay Okocha s’est enflammé pour la nomination de son ancien coéquipier.

« Je pense que la décision de le faire venir à Paris est fabuleuse »