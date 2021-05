Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino a pris une décision pour l'avenir de cette pépite du PSG !

Publié le 1 mai 2021 à 14h45 par La rédaction

L'avenir d'Arnaud Kalimuendo au PSG est toujours incertain. Prêté à Lens cette saison, il fera son retour dans le groupe cet été à Paris et Mauricio Pochettino souhaite prendre le temps de l'observer avant de trancher.

Auteur d'une saison plus qu'intéressante pour sa première en Ligue 1 avec le RC Lens, Arnaud Kalimuendo est actuellement prêté chez les Sang et Or. Sous contrat avec le PSG jusqu'en 2024, le titi parisien ne sait pas de quoi son avenir sera fait. Les Lensois disposent d'une option d'achat, bien que ce sera Paris qui tranchera au final, mais le PSG pourrait également avoir besoin de lui dans la rotation.

Pochettino souhaite l'observer