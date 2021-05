Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un très gros obstacle pour l'avenir de Kevin Strootman !

Publié le 1 mai 2021 à 17h15 par La rédaction

En prêt du côté du Genoa, Kevin Strootman s'est relancé en Italie mais son salaire pourrait bloquer un éventuel transfert cet été...

En difficulté du côté de l'OM, Kevin Strootman a profité du mercato hivernal cette saison pour quitter la France et rejoindre le Genoa en prêt pour six mois. Son adaptation s'est faite très rapidement puisqu'il connaît bien le pays. Après avoir évolué plusieurs saisons à l'AS Rome, le Néerlandais a retrouvé un environnement familier et s'est plutôt bien relancé après plusieurs semaines. Au point de le voir rester au Genoa la saison prochaine ?

Strootman bloqué par son salaire ?