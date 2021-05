Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Griezmann, Dembélé… Il n’en restera qu’un au Barça !

Publié le 1 mai 2021 à 16h10 par La rédaction

Longtemps décevants, Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé vont mieux en cette fin de saison. Mais le FC Barcelone devrait se séparer de l’un des deux Français.

Tous les deux achetés à plus de 100M€, Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé ont toutes les peines du monde à rentabiliser leur transfert pharaonique. Si les deux internationaux français sont plus performants en cette fin de saison, le FC Barcelone n’est pas totalement satisfait de leur rendement. Ainsi, l'avenir de Griezmann et Dembélé pourrait s'écrire loin de la Catalogne. Qui partira ? Il semble en tout cas acté que l'un des deux Français fera ses valises cet été...

Griezmann favori pour un départ