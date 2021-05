Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli relance complètement un joueur fracassé par Villas-Boas !

Publié le 2 mai 2021 à 4h15 par A.M.

Critiqué et peu utilisé par André Villas-Boas, Luis Henrique joue beaucoup plus avec Jorge Sampaoli et revit depuis l'arrivée du technicien argentin sur le banc de l'OM.

En quête d'un avant-centre pour offrir une concurrence à Dario Benedetto, l'OM a recruté Luis Henrique pour 12M€ l'été dernier. Mais dès le mois de décembre, André Villas-Boas a publiquement reconnu une erreur de casting : « On a manqué un neuf de référence, on s'est raté car Luis (Henrique) ne va pas être ce joueur pour jouer dans cette position. On a fait une erreur ». Difficile à avaler pour le jeune brésilien. Toutefois, Jorge Sampaoli a relancé Luis Henrique. Présent devant les médias vendredi soir après le match nul contre Strasbourg (1-1), le technicien argentin a d'ailleurs encensé son joueur, auteur de la passe décisive pour Dario Benedetto.

Le renouveau de Luis Henrique