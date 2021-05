Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Haaland, Ligue 1... La bombe lâchée par Mino Raiola !

Publié le 2 mai 2021 à 4h00 par A.M.

Interrogé sur l'avenir d'Erling Braut Haaland, Mino Raiola révèle que le PSG est entré dans la course pour recruter l'attaquant norvégien. Mais la Ligue 1 pourrait être un frein.

« Bien sûr, nous pouvons imaginer beaucoup de choses. Aujourd'hui, la position officielle de Dortmund est la suivante. Mais j'ai une autre position, je pense que si une bonne opportunité se présente et que tout le monde est content, mettons-la sur la table ». Mino Raiola l'a confié, il n'écarte aucune option pour l'avenir d'Erling Braut Haaland cet été. Le Real Madrid, le FC Barcelone ou encore Chelsea et Manchester City semblent très intéressés par l'attaquant du Borussia Dortmund. Mais à en croire Mino Raiola, le best également dans le coup.

Le PSG est dans le coup pour Haaland, mais...