Mercato - PSG : Pochettino aura la solution pour remplacer Icardi et Kean !

Publié le 2 mai 2021 à 5h00 par T.M.

Cet été, cela va bouger chez les attaquants du PSG. Alors que Mauro Icardi et/ou Moise Kean pourraient ne pas rester, pour Leonardo et Mauricio Pochettino, il faudra alors penser à l’après.

Actuellement, Leonardo est préoccupé par les prolongations de Neymar et de Kylian Mbappé. Mais d’autres dossiers chauds existent au PSG, surtout dans le secteur offensif. Alors que Moise Kean est prêté sans option d’achat par Everton, Leonardo, qui souhaite conserver l’Italien, devra partir négocier avec les Toffees ce qui ne s’annonce pas simple. Et pour ce qui est de l’autre attaquant, Mauro Icardi, la porte de sortie pourrait se rapprocher après seulement deux ans passés sous le maillot du PSG.

Kalimuendo, la solution !