Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ce grand échec de Zidane est expliqué !

Publié le 2 mai 2021 à 4h45 par T.M.

Au Real Madrid, Paul Pogba a toujours été annoncé comme la priorité de Zinedine Zidane. Un transfert qui ne s’est jamais finalement fait. Voilà pourquoi….

S’il y a bien un joueur qui fait rêver Zinedine Zidane au Real Madrid, c’est… Paul Pogba. Depuis qu’il est sur le banc de la Casa Blanca, le Français n’a que le nom du joueur de Manchester United dans la bouche. Ainsi, à chaque fenêtre de transfert, l’arrivée de Pogba au Real Madrid était annoncée, sans pour autant que cela ne se concrétise. En effet, malgré ses différentes tentatives, Florentino Pérez s’est toujours heurté à l’intransigeance des Red Devils.

« Les grands clubs ne veulent pas vendre des grands joueurs à d’autres grands clubs »