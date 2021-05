Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo connaît la marche à suivre pour Kylian Mbappé !

Publié le 2 mai 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Grand spécialiste du marché des transferts de par son métier d’agent, Mino Raiola a évoqué l’avenir de Kylian Mbappé au PSG et indique que Leonardo reste en position de force dans ce dossier.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé finira-t-il par prolonger ce bail, ou bien envisagera-t-il plutôt un transfert cet été ? Comme le10sport.com vous l’a révélé, l’attaquant français est encore réticent à l’idée de se réengager sur le long terme avec le club de la capitale, lui qui reste très courtisé à l’étranger et notamment par le Real Madrid. Mino Raiola, célèbre agent qui a l’habitude de gérer de grandes stars et leurs transferts sur le marché, a évoqué le feuilleton Mbappé dans un entretien accordé à AS samedi.

« Le PSG peut faire deux choses avec Mbappé… »