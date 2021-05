Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le feuilleton Milik est encore une fois relancé !

Publié le 2 mai 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Annoncé avec insistance sur le départ alors qu’il aurait la cote sur le marché des transferts, Arkadiusz Milik indique pourtant clairement qu’il pourrait rester à l’OM cet été.

Depuis son arrivée à l’OM cet hiver sous la forme d’un prêt avec option d’achat en provenance de Naples, Arkadiusz Milik s’est imposé comme un élément fort du projet McCourt. À tel point qu’un départ semble clairement envisagé pour le buteur polonais, qui figurerait sur les tablettes de la Juventus Turin, de l’Atlético de Madrid et même du PSG. Pourtant, interrogé au micro de Canal +, Milik a tenu à rassurer les supporters de l’OM en indiquant clairement qu’il pourrait finalement rester.

« Je n’ai jamais dit que je voulais quitter l’OM »