Mercato - Real Madrid : Zidane a le feu vert pour cette grande star !

Publié le 2 mai 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Alors qu’il semble en instance de départ du côté de Manchester United, Paul Pogba est annoncé depuis plusieurs années dans le viseur du Real Madrid. Et Mino Raiola laisse la porte ouverte à Zidane dans ce dossier…

Le 7 décembre dernier, Mino Raiola lâchait une grosse bombe en indiquant à Tuttosport que Paul Pogba s’apprêtait à quitter Manchester United cet été, à un an de la fin de son contrat. Le célèbre milieu de terrain français a donc envie d’un nouveau challenge, et de nombreuses pistes ont été évoquées à son sujet : la Juventus, le PSG et bien sûr le Real Madrid seraient notamment sur les rangs. Interrogé dans les colonnes de AS samedi, Raiola a d’ailleurs donné son feu vert au club de Zinedine Zidane pour Pogba.

« Rien n’est impossible »