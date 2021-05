Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Le feuilleton Galtier prend une tournure totalement inattendue !

Publié le 2 mai 2021 à 3h30 par A.M.

Sur le départ du LOSC malgré la saison exceptionnelle des Dogues, Christophe Galtier pourrait bien rebondir en Ligue 1.

« Je laisse les gens commenter. Je ne dis plus rien car quand je parle à ce sujet, personne ne me croit...Mes joueurs savent que je suis pied au plancher avec eux. Tout ce qui se dit sur les uns ou sur les autres n'a aucune incidence sur la vie de notre groupe. Aucun dirigeant de l'OL ne m'a contacté. C'est clair ». Il y a quelques jours, Christophe Galtier poussait un coup de gueule pour son avenir et assurait qu'il n'y avait aucun contact avec l'OL. Malgré tout, alors que son contrat prend fin en juin 2022, un départ du LOSC est bien envisageable.

Galtier se rapproche de Nice

Et alors qu'un départ à l'étranger ou vers l'OL a longtemps été évoqué, c'est finalement vers l'OGC Nice que Christophe Galtier pourrait rebondir. Ces derniers jours, Fabrizio Romano révélait l'existence d'une offre des Aiglons pour le technicien français. Comme révélé par le10sport.com, les dirigeants niçois ont bien transmis une énorme offre à l'entraîneur du LOSC qui serait particulièrement séduit par le projet du club azuréen. Contre toute attente, Christophe Galtier pourrait donc traverser la France pour tenter l'aventure du côté de l'OGC Nice.