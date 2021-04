Foot - Mercato - LOSC

Mercato – LOSC : OL, avenir… Christophe Galtier tape du poing sur la table !

24 avril 2021

À deux jours du choc contre l’OL, Christophe Galtier est revenu vendredi en conférence de presse d'une part sur le match, mais aussi son avenir, lui qui est régulièrement annoncé du côté de l'OL.

En tête du championnat et avant le déplacement périlleux à Lyon dimanche soir, Christophe Galtier, l'entraîneur lillois, s'est s’exprimé ce vendredi en conférence de presse. Dans des propos rapportés par BUT, Galtier a évoqué le match de l’OL durant la conférence, mais aussi des rumeurs qui l'envoient au club rhodanien. Le natif de Marseille a tenu à se montrer très clair sur la situation.

« Aucun dirigeant de l'OL ne m'a contacté. C'est clair »