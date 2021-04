Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le PSG directement à l’origine de la vente de l’OM ? La réponse !

Publié le 24 avril 2021 à 4h15 par A.M.

Alors que les rumeurs concernant une vente de l'OM ne cesse de faire parler, Raphaël Le Magoariec, doctorant en géopolitique du Golfe spécialisé dans le sport, estime qu'il n'y a toutefois aucun lien avec la présence du Qatar au PSG.

Malgré les multiples démentis de Frank McCourt et de la direction de l'OM, la vente du club phocéen n'en finit plus d'être commentée puisque Al-Walid bin Talal serait toujours dans le coup pour racheter l'OM. De nombreux observateurs y voient notamment l'opportunité pour l'Arabie Saoudite de rivaliser avec le Qatar, qui possède le PSG, en rachetant le grand rival du club de la capitale. Mais pour Raphaël Le Magoariec, doctorant en géopolitique du Golfe spécialisé dans le sport, cela relève plus du fantasme.

«La question de "Clásico du Golfe" est un fantasme d’Européens»