Un joueur du PSG régale Dembélé !

Qualifié pour les demi-finales de la Ligue des champions, le PSG a réussi à inverser la tendance contre le FC Barcelone en quart de finale. Une qualification à laquelle Bradley Barcola a largement participé, délivrant notamment une passe décisive pour Ousmane Dembélé. L'ailier parisien raconte d'ailleurs la façon dont il a régalé son coéquipier.

A Barcelone, le PSG devait réaliser l'exploit d'inverser le score pour se qualifier en demi-finale de la Ligue des champions. C'était d'ailleurs très mal parti puisque Raphinha a ouvert le score pour le FC Barcelone contraignant les Parisiens à inscrire au moins deux buts pour se qualifier. C'est alors que Bradley Barcola s'est réveillé. Il provoque d'abord l'expulsion de Ronald Araujo, avant de délivrer une passe décisive pour Ousmane Dembélé qui également. Il revient d'ailleurs sur cette action.

Barcola raconte sa passe décisive pour Dembélé...

« Je cherche une zone. Je sais que ces centres là, c'est difficile que ce soit pour le gardien ou les défenseurs à gérer. Donc dès que j'ai ce ballon-là, je vois qu'il y a l'espace entre le gardien et la défense. Je me dis que je vais la mettre et au final ça tombe sur Ousmane et ça fait but », explique le joueur du PSG au micro de RMC , avant de revenir sur l'action sur laquelle il provoque la faut et donc l'expulsion de Ronald Araujo.

... et l'action qui provoque l'expulsion d'Araujo