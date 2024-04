PSG : Le FC Barcelone enrage encore !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après avoir annoncé son départ en janvier, Xavi a finalement changé d’avis et restera à la tête du FC Barcelone la saison prochaine. Présent en conférence de presse ce jeudi, l’entraîneur blaugrana a pu justifier son choix tout en revenant sur le quart de finale de Ligue des champions face au Paris Saint-Germain.

Retournement de situation en Catalogne ! A la recherche d’un entraîneur pour remplacer Xavi, qui avait annoncé son départ en début d’année, celui-ci a finalement revu sa position et accepté de rester en poste, son contrat expirant en 2025. Présent en conférence de presse ce jeudi, le technicien de 44 ans a eu l’occasion de justifier son choix, sans oublier de mentionner le quart de finale de Ligue des champions perdu face au PSG. Un revers qui n’est pas passé alors que le club culé avait remporté le match aller (2-3) avant de s’incliner à domicile (4-1) une semaine plus tard.

« Nous étions meilleurs que le PSG, à l'aller comme au retour »

« Tactiquement, nous étions meilleurs que le PSG, à l'aller comme au retour. Après l'expulsion de Ronald, nous n'avons pas été plus compétitifs. Cela fait partie du processus. Il est très difficile de gagner, gagner et gagner. Le staff et les joueurs ont beaucoup appris. L'année prochaine, nous serons plus compétitifs », a confié Xavi, relayé par Mundo Deportivo .

« Nous sommes en mesure de rivaliser avec les grandes équipes européennes »