Révolution au PSG, Luis Enrique annonce du lourd

Benjamin Labrousse

Ce mercredi, le PSG s’est largement imposé sur la pelouse de Lorient (1-4) et conforte ainsi son avance en tête de la Ligue 1. Avant les grandes échéances de cette fin de saison, Luis Enrique décidait de titulariser Senny Mayulu et Yoram Zague face aux Merlus. Après la rencontre, l’Espagnol s’est félicité de ses Titis, mais également de l’académie francilienne.

Le PSG va vivre une fin de saison palpitante. Le club de la capitale se dirige tout droit vers un 12ème titre de champion de France, et a conforté son avance en tête de la Ligue 1 ce mercredi soir face à Lorient (1-4). Une rencontre une fois de plus marquée par les choix de Luis Enrique au niveau de sa composition d’équipe.

Luis Enrique mise sur Mayulu et Zague

Si Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, tous deux laissés au repos face à l’OL dimanche (4-1) ont brillé, le coach parisien décidait de titulariser Senny Mayulu et Yoram Zague. Les deux Titis Parisiens nés en 2006 étaient cependant alignés à des positions différentes que celles de leur grande première en championnat face à Clermont (1-1) le 6 avril dernier. Défenseur gauche face au club auvergnat, Yoram Zague retrouvait son poste préférentiel face à Lorient à savoir latéral droit. Quant à Senny Mayulu, s’il s’était révélé sur l’aile gauche en début de mois, le joueur de 17 ans était positionné dans l’entrejeu.

« On a montré qu’on avait une super académie avec de jeunes joueurs »