PSG : Problème à 110M€ pour le Qatar

Amadou Diawara

La DNCG a publié les comptes des clubs de Ligue 1 sur la saison 2022-2023. Et le PSG est l'équipe française avec le plus gros déficit. En effet, le club de la capitale est à -109,8M€. Reste à savoir si le Qatar trouvera le moyen de rééquilibrer ses compte dans un avenir proche.

Lors du dernier mercato estival, le PSG a frappé fort sur le mercato. En effet, Luis Campos a finalisé douze transferts au total. Plus précisément, le conseiller football du PSG a recruté à la fois Arnau Tenas, Milan Skriniar, Lucas Hernandez, Cher Ndour (actuellement prêté à Braga), Manuel Ugarte, Kang-In Lee, Marco Asensio, Xavi Simons (actuellement prêté au RB Leipzig), Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos.

Le PSG était dans le rouge en 2022-2023

Malgré toutes ces arrivées, le PSG a recruté deux nouveaux joueurs au mois de janvier : Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo, qui arrivent du Brésil. Toutefois, lors du prochain mercato estival, le club de la capitale pourrait être contraint de calmer le jeu pour son recrutement.

Le PSG était à -109,8M€

La DNCG a publié les comptes des clubs de Ligue 1 sur la saison 2022-2023. Et le PSG est l'équipe qui a le plus explosé son budget. En effet, l'écurie rouge et bleu a le plus gros déficit en France avec -109,8M€. Derrière le PSG, on retrouve l'OL (-99,9M€), l'OGC Nice (-64M€) et le Stade Rennais (-14M€). QSI, qui a racheté le club parisien en 2011, pourrait donc être dans l'obligation de lever le pied lors de la prochaine fenêtre de transferts.