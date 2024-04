PSG : Clashé, Luis Enrique balance sur Paris !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Tout va pour le mieux pour Luis Enrique. Après avoir obtenu sa qualification pour les demi-finales de la Ligue des champions, le coach espagnol a obtenu une nouvelle victoire en championnat, sur la pelouse de Lorient (1-4). Après la rencontre, le coach du PSG a eu l'occasion d'évoquer son arrivée à Paris et son adaptation.

Bousculé, critiqué par certains médias, notamment au sujet de la gestion de Kylian Mbappé, Luis Enrique fait taire ses détracteurs. Qualifié pour les demi-finales de la Ligue des champions, le coach du PSG a obtenu une nouvelle victoire décisive face à Lorient en championnat. Les résultats donnent raison au technicien espagnol, qui tentent d'impliquer l'ensemble de son groupe dans cette aventure, même les jeunes du centre de formation.

Luis Enrique raconte sa vie parisienne

C'est donc un Luis Enrique tout sourire qui s'est présenté au micro de Prime Vidéo. Accusé parfois de mépriser les journalistes, le coach parisien était, cette fois-ci, de bonne humeur pour commenter la victoire de son équipe, mais aussi sa première saison au sein de la capitale française. « Je pourrais avoir la même vie dans chaque ville du monde. Je travaille tout le temps et je rentre chez moi très tard. J’essaye de vivre ce job en étant constamment connecté avec mes joueurs et le centre d’entraînement. J’aime ma vie et tout ça » a déclaré Luis Enrique, avant de s'attarder sur sa relation avec les médias.

« Je suis très heureux »