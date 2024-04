Luis Enrique chamboule le PSG et déballe tout

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le calendrier est chargé pour le PSG, encore en course pour un triplé historique (Ligue 1, Coupe de France, Ligue des champions). Luis Enrique n'hésite donc pas à faire tourner son effectif. Une manière aussi d'impliquer tout le monde, notamment les jeunes issus du centre de formation. Ce mercredi, le coach parisien est revenu sur ses choix.

La fin de saison promet d'être haletante pour le PSG, encore engagé dans trois compétitions dont la Ligue des champions. Le rendez-vous face au Borussia Dortmund est déjà dans toutes les têtes. Jusqu'à ce choc, il faut s'attendre à voir Luis Enrique opérer un large turnover, notamment en championnat. Face à Lorient ce mercredi soir (1-4), le coach du PSG a donné un aperçu de sa gestion en donnant sa chance à des joueurs en manque de temps de jeu, mais aussi à des jeunes issus du centre de formation comme Senny Mayulu ou Yoram Zague.

Mercato - PSG : Mbappé va signer, la date est enfin fixée ? https://t.co/Fu6HNovD2h pic.twitter.com/zKksR2jUi6 — le10sport (@le10sport) April 24, 2024

Luis Enrique se prononce sur sa gestion de l'effectif

Au micro de Prime Vidéo , Luis Enrique a expliqué que cela permettait aussi de concerner tout un groupe, même ceux dont le temps de jeu reste limité. « C'est simple je pense. Chaque entraîneur essaie de faire la même chose en rendant tous les joueurs impliqués pour aller chercher des objectifs. Je pense qu'aujourd'hui, on a réussi à montrer qu'on avait une super académie avec des jeunes joueurs qui ont de la qualité. Et cela offre des solutions à l'équipe et c'est l'une des choses qui me rend le plus heureux » a confié le coach du PSG.

« J'essaie de me battre pour appliquer mes idées »