PSG : Un secret est révélé sur Luis Enrique

Amadou Diawara

Depuis la fin de la saison dernière, Luis Campos et Luis Enrique cohabitent au PSG. Alors que le conseiller football portugais a frappé fort sur le mercato, le coach espagnol ne cesse de le féliciter. Travaillant main dans la main, Luis Enrique et Luis Campos noueraient des liens privilégiés depuis le début de leur association au PSG.

A la fin de l'exercice 2022-2023, le PSG a décidé de se débarrasser de Christophe Galtier. Pour remplacer le technicien français, le club de la capitale a fait appel à Luis Enrique, qui réalise des merveilles à Paris cette saison.

Luis Enrique et Luis Campos «s’adorent !»

Arrivé au PSG il y a plusieurs mois, Luis Enrique travaille désormais avec Luis Campos. Et à en croire un intime du Campus du PSG, sondé par Le Parisien , les deux hommes « s’adorent ! » . A en croire le média français, Luis Enrique et Luis Campos fonctionnent main dans la main et débriefent chaque match en tête à tête.

Luis Enrique et Campos travaillent main dans la main

De surcroit, Luis Enrique n'hésite pas à dire tout le bien qu'il pense de Luis Campos en public. En effet, le coach du PSG ne cesse de louer le recrutement réalisé par le conseiller football du club. Reste à savoir jusqu'à quand les deux hommes seront associés à Paris. Pour rappel, Luis Enrique et Luis Campos sont sous contrat jusqu'au 30 juin 2025.