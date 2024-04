PSG : Le Qatar envoie un gros message au FC Barcelone

Jean de Teyssière

Le projet de la Super League n'est pas encore totalement abouti. Malgré la décision de la Cour de Justice de l'Union Eurpéenne de ne pas accorder le monopole des compétitions sportives à l'UEFA et à la FIFA, rien n'est encore lancé. NAsser al-Khelaïfi, président du PSG et de l'ECA (Association européenne des clubs) s'est toujours affiché comme le plus fervent des opposants et a interpellé le président du FC Barcelone, Joan Laporta.

Ce mercredi avait lieu une réunion du conseil d'administration de l'ECA (Association européenne des clubs), présidée par Nasser al-Khelaïfi, dans le stade de l'Atlético de Madrid. Une façon d'asseoir sa supériorité chez un club jadis membre de la Super League avant de se rétracter.

«La Super Ligue n'existe pas»

Dans des propos rapportés par AS , Nasser al-Khelaïfi, le président du PSG et de l'ECA est revenu sur le projet de la Super League : « La porte est toujours ouverte pour ces clubs qui ne sont pas dans l'ECA. La Super Ligue n'existe pas. Ainsi, lorsqu’ils s’en rendront compte, ils seront les bienvenus à revenir. Nous avons joué contre eux en quarts de finale de la Ligue des champions, la meilleure compétition de clubs au monde. C'est la meilleure compétition, le meilleur système que nous ayons. Ils ne sont pas vraiment contents, mais encore une fois, ils y jouent parce qu'ils savent que c'est important. Ils savent que c'est la principale compétition. J’espère donc que vous en êtes conscient. Ils savent que la porte est toujours ouverte. »

«Je l'ai dit à Joan Laporta : quand vont-ils arrêter l'idée stupide de la Super League ?»