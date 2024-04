Mercato : Une nouvelle star au PSG, l’offre va partir

Axel Cornic

Dans les colonnes de L’Equipe tout récemment, un attaquant étranger a relancé les débats autour du Paris Saint-Germain et surtout de la succession de Kylian Mbappé. Il s’agit de Dušan Vlahović, buteur star de la Serie A et souvent lié au club parisien par le passé, qui évolue actuellement à la Juventus.

Tout le monde se demande qui va bien pouvoir remplacer Kylian Mbappé à Paris, la saison prochaine. Le départ du Français n’est pas encore officiel, mais le PSG semble déjà travailler en coulisses pour lui trouver un remplaçant à la hauteur et un nouveau candidat s’est manifesté récemment.

« Je veux gagner quelque chose d'important avec la Juve. Ensuite, on verra »

Dans un long entretien accordé à L’Equipe , Dušan Vlahović n’a en effet pas fermé la porte à un possible départ vers le PSG dans un avenir proche. « Il me reste deux ans de contrat et je suis très bien ici. C'est ma réponse, je veux gagner quelque chose d'important avec la Juve. Ensuite, on verra. On en parlera plus tard » a expliqué l’attaquant serbe de la Juventus.

Nouveau contrat pour Vlahović ?