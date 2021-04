Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : L’OGC Nice sur le point de boucler un énorme coup ?

Publié le 30 avril 2021 à 17h45 par Alexis Bernard

Malgré les différents démentis, le10sport.com est en mesure de confirmer que l’OGC Nice s’est attaqué à la venue de Christophe Galtier. Et un incroyable scénario commence à se dessiner sur la Cote d’Azur.

Révélée par Fabrizio Romano, journaliste pour Sky Sports , l’offre de l’OGC Nice à l’attention de Christophe Galtier est bien réelle. Le 10 Sport a eu confirmation d’une très grosse proposition des Aiglons pour l’actuel entraîneur du LOSC. Une offre avec des conditions financières plus qu’intéressantes. Et pour Nice, la priorité porte désormais un visage, celui de Christophe Galtier.

Galtier est intéressé

Comme révélé par le10sport.com, l’OGC Nice a d’abord pensé à Peter Bosz. Déjà sur la short-list des Aiglons lorsque ces derniers ont finalement opté pour Patrick Vieira, le technicien récemment libéré par le Bayer Leverkusen a bien été approché par Nice. Un contact a été pris avec son agent, pour démarrer les discussions. Mais a priori, aucune offre ne lui a été transmise. Au contraire de Christophe Galtier, qui a reçu une proposition en bonne et due forme. Et la perspective de venir s’asseoir sur le banc des Aiglons séduit le Marseillais. Le projet, l’effectif, les conditions financières et la perspective de se rapprocher de sa région natale plaisent beaucoup à l’ancien stéphanois.



Plusieurs obstacles restent toutefois à contourner. Et notamment un : le contrat de Galtier avec le LOSC. En septembre dernier, la participation des Dogues en Ligue des Champions a automatiquement allongé le bail de son entraîneur d’une saison (Juin 2022). Si arrivée de Christophe Galtier il doit y avoir, il faudra trouver un terrain d’entente avec le LOSC. Et le nouveau président, Olivier Létang, ne devrait pas faire de cadeau à qui que ce soit. Dans une période Covid, toutes les rentrées d’argent sont les bienvenues…

La piste OL est mise de côté