Mercato - LOSC : Cette bombe sur l'avenir de Christophe Galtier !

Foot - Mercato - LOSC

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2022 avec le LOSC, Christophe Galtier serait dans le viseur de l'OGC Nice. Alors qu'il aurait reçu une proposition officielle de la part des Aiglons, le coach français serait « très tenté ».

Alors qu'il réalise des prouesses avec le LOSC, Christophe Galtier pourrait prendre le large dans un avenir proche. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2022 avec les Dogues , le technicien français aurait des pistes pour un départ dès la fin de cette saison. En effet, Christophe Galtier serait dans le viseur de l'OL et de l'OGC Nice, entre autres, en vue de l'exercice 2021-2022. Et pour prendre les devants sur ce dossier, les Aiglons seraient déjà passés à l'offensive.

D'après les indiscrétions de Fabrizio Romano, divulguées ce mercredi soir sur son compte Twitter , Christophe Galtier aurait reçu une offre officielle de la part de l'OGC Nice. Comme l'a indiqué le journaliste du Guardian et de Sky Sport , le coach du LOSC serait « très tenté » par la perspective de rejoindre les Aiglons . Dans cette optique, les discussions se poursuivraient entre les parties pour tenter de trouver un accord rapidement.

Lille manager Christophe Galtier has received an official proposal from OGC Nice. He’s ‘really tempted’ - talks ongoing to reach an agreement soon. #Nice #Lille #Ligue1