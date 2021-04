Foot - Mercato - Bordeaux

Mercato : Les Girondins reçoivent le soutien inattendu de Julien Courbet !

Publié le 28 avril 2021 à 19h13 par B.C.

Grand supporter des Girondins de Bordeaux, Julien Courbet se dit prêt à aider son club de coeur, en pleine crise après le retrait de son actionnaire King Street.