Mercato - Real Madrid : Dans le feuilleton Pogba, la porte est ouverte mais...

Publié le 2 mai 2021 à 9h30 par K.V.

Alors que sa situation encouragerait Manchester United à prendre une décision, Paul Pogba n'est toujours pas fixé sur son avenir. Partira, partira pas ? Même si le nom du Français a été lié au Real Madrid, les Mancuniens ne s'avoueraient pas vaincus pour autant.

Et si l'été 2021 était l'ouverture tant attendue par le Real Madrid pour recruter un certain Paul Pogba ? Alors que son contrat arrivera à son terme à l'été 2022, l'international français pourrait quitter Manchester United dès cet été. C'est en tout cas ce que révèle The Sun , selon qui Manchester United envisagerait fortement de vendre Paul Pogba s'il ne plonge pas son bail avant cet été. Et même si les dirigeants mancuniens réclameraient plus que ce qu'ils avaient dépensé en 2016, soit plus de 105M€, et que les finances du club ne sont pas extensibles, le Real Madrid pourrait bel et bien profiter de la situation. À moins que...

Manchester United n'a pas dit son dernier mot