Mercato - PSG : L'énorme manœuvre de Leonardo pour convaincre Neymar !

Publié le 2 mai 2021 à 8h45 par A.M.

A la mi-temps de la rencontre opposant le PSG au RC Lens (2-1), Leonardo n'a pas hésité à aller pousser un coup de gueule auprès de l'arbitre du match afin de se plaindre notamment du manque de protection sur Neymar. Une manœuvre pour convaincre le Brésilien de prolonger ?

Agacé par le manque de protection sur Neymar qui a subi de nombreuses fautes contre le RC Lens samedi (2-1), Leonardo est allé voir Jérôme Brisard à la mi-temps du match afin de lui lâcher ses quatre vérités. « Si tout le monde parle avec vous, c’est qu’il y a une raison ! Ce n’est pas possible que 20 personnes voient et vous non. Même votre comportement ! À la fin c’est toujours “moi je sais, moi je fais” mais vous ne faites pas ! Ça complique le match pour rien. Ce n’est pas la première fois que ça se passe, c’est à chaque fois avec vous ! », a lancé le directeur sportif du PSG dans des images captées par les caméras de Canal+ . Une prise de position qui n'avait rien d'anodin.

Le signal fort de Leonardo