Mercato - PSG : Excellente nouvelle pour cette piste à 0€ de Leonardo !

Publié le 2 mai 2021 à 7h15 par A.C.

Leonardo pourrait se servir une nouvelle fois en Serie A, pour renforcer le Paris Saint-Germain.

Un grand nombre de joueurs se trouvent en fin de contrat. C’est bien entendu le cas de Lionel Messi, mais Leonardo lorgnerait également des pistes moins prestigieuses. En effet, le directeur sportif du Paris Saint-Germain souhaiterait recruter Hakan Çalhanoğlu, qui pourrait quitter le Milan AC à la fin de la saison. Tuttosport a en effet annoncé tout récemment qu’une prolongation semble plus que compromise, puisque Çalhanoğlu réclamerait un salaire beaucoup trop élevé pour le Milan AC.

Le Milan AC prépare le départ de Çalhanoğlu